Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов

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Российский рынок акций показывает рост основных индексов в начале торгов на Московской бирже в понедельник. Курс юаня слабеет к рублю, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,24% и составлял 2 584,19 пункта, индекс РТС - также поднимался на 0,24%, до 755,59 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю на открытии торгов снижался на 1,15 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 14,489 руб.

К 10:17 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 593,04 пункта (+0,58%), индекс РТС - на уровне 758,17 пункта (+0,58%). Вместе с тем курс китайской валюты рос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и находился на отметке в 14,51 рубля (+0,95 коп.).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.