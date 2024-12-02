Песков: нынешние события в Грузии имеет все признаки оранжевой революции

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Нынешние события в Грузии напоминают украинский майдан 2014 года и имеют признаки оранжевой революции. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Налицо, разумеется, попытка раскачать ситуацию", - сказал он при общении с журналистами, комментируя происходящее в Грузии.

"Мы уже наблюдали подобные события в ряде стран. Самая прямая параллель, которую можно провести, - это майдан на Украине", - указал представитель Кремля. События в Грузии имеют "все признаки попытки осуществления оранжевой революции", подчеркнул он.

Песков также отметил, что "грузинские власти принимают меры возвращению ситуации к спокойствию". "Но это исключительно внутреннее дело Грузии, и мы не вмешиваемся в эти дела", - добавил он.

В воскресенье вечером у здания парламента в Тбилиси началась очередная антиправительственная акция, которая завершилась лишь к утру. Это четвертый подряд день протеста, акции длятся до рассвета и заканчиваются разгоном силами спецназа.

Новая волна протестов вспыхнула в Грузии 28 ноября. Поводом стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который заявил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.