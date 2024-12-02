Трамп-младший отреагировал на помилование Хантера Байдена

Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера не было ни для кого неожиданным. Об этом заявил сын будущего главы государства Дональд Трамп - младший.

"Все понимали, что Джо Байден сделает это", - указал он в соцсети X. Так Трамп-младший прокомментировал сообщение одного из пользователей платформы, размещенное 13 июня. В публикации сказано, что Байден сдержит свое слово и не помилует сына, так как обещал не делать этого.

По оценке Трампа-младшего, единственное, что сдерживало нынешнего главу Белого дома все это время, - это урон, который нанесло бы Демпартии на всеобщих выборах его соответствующее решение.

Согласно обнародованному 1 декабря заявлению Джо Байдена, он подписал указ о помиловании Хантера по двум судебным делам, несмотря на многократные ранее публично данные обещания этого не делать. Речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния. В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. В Калифорнии сын американского лидера признал вину в неуплате налогов. Потенциально ему грозил длительный тюремный срок.

Избранный президент США Дональд Трамп охарактеризовал решение нынешнего американского лидера как злоупотребление полномочиями и попрание правосудия. Политик сменит Байдена на высшей государственной должности 20 января 2025 года.