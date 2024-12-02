Зеленский признал, что ВСУ не в силах вернуть потерянные территории

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в силах вернуть потерянные территории. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Kyodo.

"У нашей армии для этого нет ресурсов. Это правда", - сказал он, отметив, что конфликт на Украине вошел "в сложный период".

Ранее Зеленский подчеркивал, что Украина должна продолжать конфликт до возвращения к границам 1991 года, однако в последние недели и он, и глава его офиса Андрей Ермак начали признавать, что добиться этого не удастся.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь воссоединились с Россией после референдума, проведенного в марте 2014 года в условиях государственного переворота на Украине.