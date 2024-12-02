Песков прокомментировал возможность диалога с Киевом в 2025 году

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Для России в рамках урегулирования украинского конфликта главное - обеспечить собственные интересы и добиться поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Так представитель Кремля отреагировал на слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая допустила проведение переговоров по Украине в 2025 году.

"Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Для нас главное - добиться поставленных целей. Мы продолжаем специальную военную операцию. Обстановка на фронтах хорошо известна. И мы твердо нацелены обеспечить наши собственные интересы", - указал он.