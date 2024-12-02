Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 250 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 250 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронемашины, два автомобиля и четыре миномета. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 355 военнослужащих, 226 танков, 161 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1 206 боевых бронемашин, 1 065 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.