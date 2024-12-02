Каллас отметила рост влияния Путина в мире

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас высказала мнение, что влияние России в мире усиливается.

"Если Соединенные Штаты беспокоит Китай, то они должны, прежде всего, беспокоиться из-за России. Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают сообща. А также наблюдаем, что президент России Владимир Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние", - сказала она в интервью украинскому изданию "Общественное" в ходе визита в Киев 1 декабря.

В минувшее воскресенье Каллас приступила к работе в качестве нового верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС. В этот же день она отправилась в украинскую столицу вместе с главой Евросовета Антониу Коштой. Ранее Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии и не раз делала антироссийские заявления.