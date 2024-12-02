Hürriyet: Асад может согласиться на предложение Эрдогана о нормализации отношений

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Сирии Башар Асад может согласиться на предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений ввиду резкого обострения ситуации в северных районах арабской республики. Об этом пишет проправительственная турецкая газета Hürriyet.

"Асаду, не пожавшему руку президенту Эрдогану, который настойчиво протягивает ему ее в течение года, открылась цена собственной ошибки. Однако еще не поздно. В новых условиях Асад может пожать руку президенту Турции", - указывает обозреватель издания Аьдюлькадир Сельви.

28 июня Эрдоган заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Сирией, разорванных в 2012 году. 12 июля он отметил, что дал поручение министру иностранных дел Хакану Фидану подготовить дорожную карту процесса нормализации. Последний в ноябре заявил, что Дамаск пока не готов к диалогу.