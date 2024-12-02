Исиба подтвердил, что Япония претендует на четыре курильских острова

© AP Photo/ Eugene Hoshiko/ТАСС

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что его страна по-прежнему претендует на четыре острова южной части Курил.

"Проблема принадлежности четырех островов остается предметом переговоров о мирном договоре с Россией", - сказал он, отвечая на вопросы в парламенте. По словам главы японского правительства, в этом заключается базовая позиция Токио. Вместе с тем он в очередной раз возложил вину за прекращение диалога по этой проблеме на Москву.

Ранее, выступая с программной речью в парламенте, Исиба вновь подтвердил приверженность своего кабмина курсу на "решение территориальной проблемы и заключение мирного договора" с РФ, несмотря на текущие сложности в японско-российских отношениях.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры для разработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому являются разногласия относительно прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз отмечал, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

После применения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине РФ отказалась от консультаций с Японией по вопросу мирного договора.