Бжания приехал в Абхазию из Москвы

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Экс-президент Абхазии Аслан Бжания вернулся в республику из Москвы, куда он уехал 22 ноября. Об этом со ссылкой на его окружение сообщает ТАСС.

"Да, Аслан Георгиевич приехал сегодня в Абхазию", - указал собеседник агентства.