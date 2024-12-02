Президент РФ отложил проведение Всемирных игр дружбы

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Проведение спортивных соревнований "Всемирные игры дружбы" перенесено до особого решения президента России Владимира Путина. Соответсвующий указ опубликован.

"В целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности постановляю: впредь до особого решения президента РФ отложить проведение международных соревнований "Всемирные игры дружбы", - следует из текста документа.

Глава государства поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предполагающих направление целевых отчислений от азартных игр на формирование имущества фонда, главными целями которого являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры, целевых отчислений от азартных игр, находящихся в распоряжении организатора Игр дружбы и в распоряжении публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр".

Всемирные игры дружбы должны были принять Москва и Екатеринбург с 15 по 29 сентября текущего года.

9 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов и правительства других стран воздержаться от участия в Играх дружбы, охарактеризовав соревнования в России как политизированные.