В Евросоюзе нет решения об отправке войск на Украину

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Европейский союз пока не принял решение в отношении отправки войск из входящих в него стран на Украину, однако изучаются все варианты. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы сообщества Анна-Кайса Итконен.

"Для того чтобы отправить европейские войска, все страны сообщества должны согласовать это решение. Такого решения не было", - сказала она во время пресс-конференции в Брюсселе.

Вместе с тем вопросы о том, почему новая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в Киеве о возможности отправки войск на Украину без решения стран - членов ЕС, остались без ответа.

Экс-премьер Эстонии Каллас приступила к работе в качестве нового верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 декабря. В тот же день она отправилась в украинскую столицу вместе с главой Евросовета Антониу Коштой.

Согласно информации европейских СМИ, в ходе визита Каллас заявила о продолжающихся по сей день обсуждениях на тему отправки западных военных на Украину. Она отметила, что Европе должна "принадлежать важная роль" в случае достижения соглашения о прекращении огня, что может предполагать отправку войск для слежения за его соблюдением.