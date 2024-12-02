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Северная Европа спасёт Украину. Но это не точно

В Швеции состоялся саммит стран Северной Европы, Балтии и Польши

Северная Европа спасёт Украину. Но это не точно
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Игорь Пшеничников, политолог

США готовят боевой кулак из ряда европейских стран, расположенных в непосредственной близости от России, для вероятного участия в боевых действиях на территории Украины или ее оккупации. Это стало понятно по итогам состоявшегося в Харпсунде (Швеция) саммите стран Северной Европы, Балтии и Польши.

Из дискуссии собравшихся в Швеции глав правительств Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии и Латвии ясно, что они выполняют волю американского либерального истеблишмента, который планирует переложить на Европу всю тяжесть войны Запада с Россией.

"Мы усилим нашу поддержку Украины. Наши страны являются крупнейшими поставщиками военной помощи Украине в расчете на душу населения, и наша поддержка не ослабнет. Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир", - говорится в совместном заявлении по итогам саммита, состоявшегося в Харпсунде – загородной резиденции шведских премьер-министров. Заочно это заявление подписали также главы правительств Исландии и Литвы.    

Становится всё более очевидным, что уходящая администрация Байдена, точнее ее кураторы из "глубинного государства", передают управление проектом "Украина" в руки Старого Света. Главными его "менеджерами", судя по всему, поручено стать странам Северной Европы, Балтии и Польши.

Не скрывается, что это делается вопреки объявленному избранным президентом США Трампом намерению завершить конфликт на Украине. Шведская Aftonbladet прямо пишет, что "саммит в Швеции идет вразрез с мирным планом Трампа". На саммите в Харпсунде указывалось на Россию как на "источник гибридной угрозы для Европы и самую большую и непосредственную угрозу, с которой сталкивается континент".

Дело представляется так, что избрание Дональда Трампа на второй президентский срок "поставило под сомнение приверженность США поддержке Украины в ее войне против России". Под сомнением также роль Вашингтона в НАТО. И потому, мол, страны Северной Европы, Балтии и Польша должны взять на себя "ответственность" за Украину.

В то время как Трамп, как предполагается, будет пытаться добиться мира на Украине, страны-участницы нынешнего шведского саммита, "в ближайшие месяцы будут расширять свою поддержку, в том числе военно-промышленного комплекса" Украины, и "собираются инвестировать в то, чтобы сделать больше боеприпасов доступными для Украины".

Девять стран, включая Швецию, обещают бросить вызов и дать отпор российской агрессии", - пишет Aftonbladet, имея ввиду даже не столько русскую СВО на Украине, сколько эфемерную "агрессию" России против Европы. 

В контексте саммита в Харпсунде шведская пресса пишет, что северные страны "первыми встретят" нападение России, будто это нападение уже заранее запрограммировано. Из этого ясно, что именно североевропейским странам и Польше отводится роль пушечного мяса в запланированной войне с Россией вне зависимости о того, когда американское "глубинное государство" вознамерится ее развязать.

Логика американского либерального истеблишмента ясна: эти североевропейские "тролли" находятся в непосредственной близости от России. Они традиционно наполнены русофобией, их не надо стимулировать и переубеждать. И с географической точки зрения они наиболее подходят для того, чтобы раздражать Россию, визжать о "русской угрозе", провоцировать войну и в конце концов в нее ввязаться. Конечная цель их сюзерена – добиться военного и экономического ослабления России и, в конце концов, ее уничтожения.

Саммит в Швеции является красноречивым свидетельством того, что уходящая администрация Байдена оставляет в Европе своих выкормышей в виде "элит" стран Скандинавии и Балтии, а также Польши, которые де-факто сформировали свой отдельный антирусский блок в рамках НАТО, который будет использован для продолжения борьбы с Россией.  

Похоже, поддержку ему будет оказывать Франция - до тех пор, пока там у власти находится президент Макрон, ставленник клана Ротшильдов. Он, кстати, тоже принял участие в шведском саммите, обратившись к собравшимся по видеосвязи и тем самым зафиксировав участие своей страны в этом русофобском предприятии.

Примечательно, что Германия канцлера Шольца никак не "отметилась" в русофобском сборище в Швеции – ни приветственной телеграммой, ни видеообращением своего лидера. Правда, не известно, что будет с позицией официального Берлина после ухода Шольца с политической арены, что ожидается в скором времени.

Британия тоже промолчала, но по другим причинам. Англичане, как известно, делают гадости России всегда чужими руками, оставаясь в тени.      

Что же касается перспектив военного противостояния новоиспеченного русофобского блока с Россией, то надо принять во внимание, что население этих стран, прежде всего в Скандинавии, совершенно не желает ни с кем воевать. И сами армии этих стран абсолютно небоеспособны в сравнении с Армией России. И поэтому можно предполагать, что, несмотря на политические решения и воинственную риторику вассальных "элит" в угоду заокеанским сюзеренам, вероятность реального нападения этих стран на Россию невелика, по крайней мере сейчас.

Главную опасность может представлять размещение на территории этих стран американского ядерного оружия, которое может быть использовано американцами без согласования с местными властями. И в этом контексте очень своевременным выглядит испытание в боевых условиях новой российской ракетной системы "Орешник". Если страны Скандинавии, Балтии и Польша не хотят просто мирно сосуществовать с Россией, значит, они должны нас бояться.

 
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