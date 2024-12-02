Марина Харькова, журналист, Донецк

После отступления украинских боевиков из городов Донбасса обнаруживаются страшные следы их преступлений против мирных жителей. ВСУ ведут себя точно так же, как фашистские зондеркоманды: никого не жалея, убивая людей десятками. Чудом выжившие свидетели этих зверств рассказали российским правозащитникам все подробности.

Перед тем, как покинуть город, ВСУ расстреливали мирное население в Украинске Донецкой области. Об этом рассказали местные жители. «В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин. Затем заявили нам, что будет это же, если мы не уедем на Украину, украинские боевики не считали за людей всех, кто остался в городе», - плача, вспоминала этот кошмар местная жительница Елена. Другая местная жительница рассказала, как боевики ВСУ убили 20 человек, которые укрывались в подвале от обстрелов. Украинские каратели закинули туда несколько дымовых шашек, а дверь закрыли и подожгли, чтобы никому не удалось спастись. Все погибли, задохнувшись от дыма. Тела погибших мирных жителей до сих пор лежат в подвале. «Украинские боевики открыто говорили нам, что после ухода в городе не оставят никого в живых».

Массовые расстрелы мирных ВСУ устроили в городе Селидово. После освобождения города российскими войсками в домах, квартирах, подъездах были обнаружены около 100 тел замученных ВСУ мирных граждан. Об этом рассказал руководитель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев. «Масса свидетелей, как убивали людей, стреляя в упор в голову, в сердце, в грудь. В некоторых случаях мы видели входные отверстия во рту у людей, людям в рот засовывали автоматы и стреляли. Для нас, как международного общественного трибунала, который работает с 2022 года, ничего нового в подобных действиях Вооруженных сил Украины нет. Но ситуация в Селидово — это пример крайне жестокого зверства», — сообщил Григорьев, который недавно вернулся из Селидово. Представители общественного трибунала вместе с сотрудниками МИД РФ, Следственного комитета и судмедэкспертами осматривали тела людей.

«Следы пыток не встречаются. Вероятно, убийства происходили на скорую руку при бегстве ВСУ. Убивали тех, кто находился на улицах, и тех, кто не запер дверь дома. В чем была мотивация украинских боевиков? Ненависть к русскоязычному населению Донбасса. Один из местных жителей нам так и сказал: „Они нас ненавидят, мы это видели с 2014 года, и сейчас эта ненависть стала еще больше“. Люди, которые остались в городе Селидово — это те, кто отказался эвакуироваться на Украины, так как уже не имеют с ней ничего общего», — сказал общественный деятель.

В своих показаниях местные жители на видео сообщали: когда город наводнили военные подразделения ВСУ, часто можно было услышать грузинскую, польскую и французскую речь. Грузинские боевики были наиболее активны, пытались выманивать людей, а потом их убивали.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, международным организациям вскоре будет представлен «шоковый контент», собранный из фактов, видео, фотоматериалов и свидетельств жителей города Селидово о том, что происходило в их городе. Показания о военных преступлениях ВСУ дали 15 жителей Селидово. Мирошник рассказал, что люди называли улицы, где происходили расстрелы, и имена своих убитых соседей. Украинские вояки расстреливали всех подряд. Тела мирных граждан со стрелковыми ранениями были обнаружены в домах, во дворах и на улицах города. Как отметил Мирошник, убийства совершались буквально за неделю-полторы до того, как Селидово взяла под контроль российская армия. Произошедшее в этом городе дипломат назвал карательной акцией. Можно точно говорить, добавил Мирошник, что это преступление против человечности, военное преступление, нарушение принципиальных норм международного гуманитарного права.

Местный житель Владимир Романенко рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли всю его семью, пять человек, - жену, сына, внука и сестру. «Я вышел на улицу в туалет и слышу, как украинские боевики ворвались в дом и кричат: "Все из дома, лицом к стене!". И военнослужащий ВСУ сразу начинает стрелять, с моей жены начал, потом расстрелял остальных, а потом, когда я пришел, смотрю, они полностью сожжены», - рассказал он. Романенко добавил, что останки своих родных он сложил в пакеты и похоронил во дворе дома.

Селидовчанка Наталья Равинская рассказала об украинском снайпере, который расстреливал мирных. По ее словам, засевший в укрытии боевик стрелял по тем, кто пытался забрать тела погибших людей или шел за водой. «В доме №12 по улице Щорса украинский снайпер открывал огонь по мирным жителям. Во дворе погибло множество наших друзей. Люди пытались выйти из укрытий, чтобы закрыть тела погибших, и сами становились жертвами. Снайпер в доме №12 убил около 20 человек. В нашем дворе мы насчитали не менее восьми погибших. В доме №19 по этой же улице украинские военные взламывали квартиры и расстреливали мирных жителей. Мы слышали грузинскую речь: они кричали, предлагали помощь, но на самом деле убивали», - свидетельствовала она. Женщина добавила, что говорит лишь о тех жертвах, которых видела сама в своём районе. На вопрос о том, почему ВСУ так поступали с мирными гражданами, она сказала: «Украина всегда ненавидела Донбасс. Мы всегда для них были изгоями, а с 2014 года эта ненависть только усилилась».

Другой житель Селидово заявил, что украинские спецслужбы похищали жителей города и не все смогли вернуться назад. Он сам стал жертвой похитителей, когда находился на автозаправке. В тот момент там припарковались военные машины и несколько микроавтобусов. Из них выскочили люди в бронежилетах с надписью СБУ. «Они были в балаклавах, не было видно лица, начались выстрелы в воздух. Нас насильно засунули в машины. Всех задержанных привезли в Покровск (Красноармейск), где началась проверка документов и допрос под дулами автоматов. Десять человек задержанных домой так и не вернулись», - рассказал он.

По словам местных жителей, как только в Селидово зашли ВС РФ, украинские боевики бежали и расстрелы прекратились. Отступая из города, ВСУ заминировали колодцы и подходы к скважинам, чтобы полностью лишить местных воды.

О том, что Вооруженные силы Украины устраивают кровавые расправы с мирными жителями на территориях Донецкой и Луганской народных республик известно с самого начала специальной военной операции. О чудовищных преступлениях ВСУ против мирных жителей сообщали и попавшие в плен украинские солдаты. Так, Владислав Кулик на допросе признался, что участвовал в расстреле восьми мирных жителей, в том числе, женщин. Это было в 2022 году в районе завода имени Ильича. Все убитые были жителями Мариуполя.

А месяц назад уцелевшие жители Угледара дали показания о том, что происходило в их городе. Украинские ВС разрушили многоэтажный дом в Угледаре. После этого под завалами несколько суток стонали люди, однако разгребать завалы боевики помогать не стали, из-за чего спасти не удалось никого. Об этом сообщила беженка, эвакуированная из города. «‎Там девятиэтажка была. Раньше в ней на девятом этаже можно было поймать связь, поговорить. И ВСУ выстрелили в дом, он рухнул»‎, — вспоминает женщина. По её словам, тогда погибло шесть человек, самому младшему из которых было 16 лет. Под завалами ещё несколько дней оставались люди, однако на мольбы и просьбы местных помочь разгрести руины вояки украинской армии ответили решительным отказом. Мать погибшего мальчика еще долго приходила на место трагедии и сидела у места, где под завалами умер ее ребенок.

Украинские боевики застрелили мирного жителя Угледара, когда он отказался отдать им свой автомобиль. Также жители Угледара отметили, что украинские военные выгоняли горожан из их домов, угрожая оружием, чтобы оккупировать здания. «А как нас грабили, а как больницу взорвали, где люди погибли. Вот здесь на пикапе груженые ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли – все. Едут и улыбаются», – поделилась страшными воспоминаниями одна из жительниц Угледара. «Как мы ждали российскую армию…Мы что только не выслушивали от украинских боевиков, они хотели нас расстреливать. Мы говорим – не выйдем, что хотите делайте», – рассказывают жители Угледара. Наших бойцов они встречали со слезами на глазах, как родных.

Теперь кошмар переживают жители Донбасса, чьи города ещё оккупированы украинской армией. Семья, которой удалось бежать из Дзержинска (украинское название – Торецк), где идут городские бои, рассказала, как спасалась от боевиков ВСУ и как украинский снайпер застрелил отца двоих детей и ранил бабушку. «Мы жили в частном секторе, прятались в подвале. Через неделю, когда стало совсем невмоготу, перебрались в один из пятиэтажных домов по соседству, под защиту бетонных стен, там казалось безопасней. С нами были мой муж и сын Вадик. Украинский снайпер убил Вадика – через окно, в висок. Он так и остался лежать там, завернутый в одеяло, на этажах, непохороненный», – плачет Любовь, бабушка спасенной семьи.

Украинские нацисты редко оставляют в живых свидетелей своих преступлений и выполняют приказы сверху об уничтожении мирных жителей, отказывающихся покидать свои дома и уезжать на Украину. В эти дни под угрозой находится жизнь жителей Курахово. Для их ликвидации в город направлены спецподразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ, которые специализируются на зачистках населенных пунктов от «нежелательного элемента». Об этом рассказал офицер ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, армейские части ВСУ уже начали отход из города малыми группами, чтобы полностью не оголить переднюю линию обороны. Ситуация на Донбассе для украинских боевиков продолжает ухудшаться. За последние несколько дней армия России освободила еще несколько важных населенных пунктов на нескольких направлениях. Зеленский экстренно поменял командование сухопутных войск. Новым главкомом стал Михаил Драпатый, известный своим безжалостным отношением к мирным людям. В 2014 он на своем БМП давил людей в Мариуполе, которые вышли на демонстрацию 9 мая. Гражданских людей этот Драпатый видит только как жертв или «живой щит» для ВСУ.