Кавказовед Арешев: грузинская оппозиция копирует киевский майдан

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность проведения переговоров с оппозицией в связи с нарастанием протестной активности в стране.

"Нет, конечно. Никаких переговоров", - сказал он на пресс-конференции, коснувшись соответствующего вопроса.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Поводом послужило заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

Кавказовед Андрей Арешев отмечает в этой связи, что «сейчас нельзя однозначно ответить на вопрос, удастся ли правительству Грузии справиться с новым майданом. Мы видим, что события идут по нарастающей, как и предсказывалось. И сторонники фронды действуют достаточно логично и планомерно пытаются перевести дело от массовых уличных мероприятий к расколу элит, что уже гораздо опаснее. Все обратили внимание на некоторые отставки во внешнеполитическом ведомстве, на письма сотрудников силовых структур, на позицию крупных грузинских банков, которые завуалировано поддержали противников действующей власти. Так, что ситуация достаточно серьезная, и чем и как она обернется, никто не знает».

Эксперт считает, что «пик массовых беспорядков придется на президентские выборы в Грузии, и деструктивные силы сделают все, чтобы сорвать их. Г-жа Зурабишвили уже заявила, что не собирается покидать свой пост, то есть таким образом будет создана ситуация двоевластия, несмотря на то, что пост президента в Грузии символический и выбирается он коллегией выборщиков. Но в тоже время вокруг этой фигуры консолидируются все деструктивные силы. И они сделают все, чтобы помешать нормальному ходу этого процесса в соответствии с действующей конституционной процедурой. Выборы намечены на 14 декабря. А до этого периода события будут развиваться по нарастающей, и действующая власть, и правоохранительные органы будут испытываться на прочность. Для деструктивных сил сейчас хорошо, чтобы пролилась кровь, чтобы можно было раскручивать ситуацию по точной копии киевского майдана 2013-2014 годов».