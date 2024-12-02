Американист Шариков: в последние недели президентства Байден будет принимать крайне непопулярные решения

Президент США Джо Байден решил помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома. Как следует из заявления, речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния.

Как следует из заявления, речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния.

В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Он был признан виновным, а 12 декабря должен был предстать перед судом для вынесения приговора. В Калифорнии сын американского лидера признал свою вину по всем пунктам обвинения в деле о неуплате налогов. Суд планировал вынести ему приговор 16 декабря.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) считает, что президент страны Джо Байден и его семья подорвали доверие к американской системе правосудия.

"Доверие к нашей системе правосудия было практически непоправимо подорвано Байденами, ее использованием и злоупотреблением ею с их стороны. Настоящие реформы должны начаться как можно скорее!" - написал он в X, комментируя решение президента помиловать своего сына Хантера. Джонсон подчеркнул, что Байден неоднократно заявлял, что не помилует сына "за его серьезные преступления".

Между тем, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков полагает, что «помилование Хантера Байдена на авторитете судебной власти США не сильно отразится. Это решение президента и президент действительно нарушил свое слово. Но Байдену-старшему уже нечего терять потому, что он уже и политически не имеет никаких перспектив. Поэтому я думаю, что в свои последние недели он будет принимать самые непопулярные решения. А что касается дел по Трампу, то они не закрыты, они приостановлены, и они будут возобновлены через четыре года, когда закончится последний президентский срок Трампа. Поэтому я думаю, что хоронить судебную систему в США еще рано. Это решение Президента, а не судебной системы. И формально все соответствует американской Конституции, и здесь скорее политический аспект есть. И если бы Байден-старший сейчас баллотировался на второй срок, или у него были еще какие-то политические амбиции, то это было бы катастрофично для него. А так, чего с него взять, уже понятно, что он уходит».

По словам эксперта, «что касается возможных решений Байдена и Трампа помиловать своих политических оппонентов, то у Трампа такая идея была, и это одна из его предвыборных позиций, что он хочет помиловать своих политических союзников. Поэтому этого от него можно ожидать».