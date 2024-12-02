Эксперт: одним испытанием "Орешника", похоже, придется не ограничиться

Украине в общем-то все равно, каким оружием бить по России. Им это оружие поставляется, и они используют то, что есть под рукой. Нужно еще учитывать, что далеко не все поставки оружия Украине доходят до фронта. Не секрет, что Украина является одним из самых коррумпированных государств мира, и киевские власти зарабатывают в том числе и на поставках иностранного оружия. Россия достаточно эффективно продемонстрировала испытания "Орешника", но на Украине все равно не все поверили, что "Орешник" есть, и что он действительно существует. Вероятно, от России потребуются дополнительные усилия, чтобы развеять все сомнения.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/63494e4211386ca290c2160cedf9cfb1/