Эксперт: Запад вполне может снабдить Украину и ядерным оружием

Можно предположить, что опция снабжения Украины ядерными технологиями у Запада предусмотрена. Украина ведет с Россией террористическую войну. Для Запада Украина - это полигон. Они не считают ее страной, а только театром военных действий. Население Украины на Западе воспринимают как туземцев, а все происходящее смотрят как кино, полагая, что их это не коснется. Ядерное оружие может быть передано Украине под видом аутентичного производства, а носители для ядерных зарядов у Киева есть. Это означает, что Россия должна будет предпринять все шаги демонстрационного типа по купированию этой экзистенциальной угрозы.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/24ce3b6658dff22d8e22440a7bf34486/