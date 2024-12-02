Политолог Подберезкин: Россия должна перехватить у врагов инициативу в повышении уровня эскалации

То, что Россия дает врагам возможность все время проявлять инициативу - является проблемой. Они выбирают новые ступени эскалации, ее масштаб и направление. А мы потом говорим о том, как будем отвечать. Иногда отвечаем, иногда нет, иногда забываем ответить. Это еще одна проблема - мы иногда говорим, но не делаем. Совершенно понятно, что оперативные планы не подлежат разглашению. Но очень важно, чтобы удар был сильным, неожиданным, и чтобы перед ним не было сказано никаких слов. Россия должна сама инициировать новый уровень эскалации, заставив противников задуматься, нужно ли что-то еще делать.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/d5ce9165b20b0b321d1593a5f8c65ab7/