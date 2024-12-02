Путин обсудил с Пезешкианом нынешний кризис в Сирии

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирии. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства", - следует из сообщения.

Стороны выразили безусловную поддержку действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также отметили важность координации усилий в рамках астанинского формата с участием Турции, указали в Кремле.

До этого Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом.