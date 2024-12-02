Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Киев

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале опубликовала список из 630 пленных, которых отказывается забирать украинская сторона.

По ее словам, эти военнопленные уже более года содержатся на российской территории. "Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс", - указала омбудсмен.

Она отметила, что киевский режим продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока "семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких".