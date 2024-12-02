Глава ВТБ считает, что Набиуллина своими решениями похожа на Тэтчер

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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters высказал мнение, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина своими решениями напоминает бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

"Я поддерживаю ЦБ, полагаю, что Эльвира Сахипзадовна - смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер - такая же "железная леди", как Набиуллина - активно боролась с инфляцией, утверждая, что это главное в экономике. Я, разумеется, не такой монетарист и думаю, что инфляция в 8,5% для России не столь критична, можно было бы с ней мириться, но у руководства ЦБ иная позиция", - указал он.

Костин отметил, что Банку России придется резко снизить ключевую ставку в 2025 году, если инфляция пойдет вниз. "Может быть, нужна более скоординированная и более решительная политика по всем составляющим инфляции", - добавил он.

Банкир также обратил внимание, что аналитики банка прогнозируют повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ РФ до 23%.