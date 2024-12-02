Правительство одобрило дополнительный отпуск полицейским - ветеранам боевых действий

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Правительство РФ поддержало проект закона о предоставлении дополнительного отпуска в 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий. Об этом со ссылкой на проект отзыва кабмина сообщает ТАСС.

Изменениями предлагается дополнить закон "О службе в органах внутренних дел в РФ". Автором законопроекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.

В частности, кабмин обращает внимание, что инициативой не определена периодичность предоставления предлагаемого вида отпуска и вопрос сохранения денежного довольствия на этот период.

По словам Нилова, согласно действующему законодательству военнослужащим - ветеранам боевых действий предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток.

"Вместе с тем многие сотрудники органов внутренних дел проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий. На сегодняшний день лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел наравне с военнослужащими выполняют задачи в ходе специальной военной операции", - следует из пояснительной записки.