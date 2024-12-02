Песков обратил внимание, что эрозия доллара набирает силу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эрозия доллара усиливается. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ТАСС, является ли угроза будущего президента США Дональда Трампа силой принуждать страны продолжать использовать американскую валюту в международных торговых расчетах элементом торговой войны.

"Доллар начинает терять свою привлекательность в качестве резервной валюты для целого ряда стран. Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он идет и набирает силу", - указал представитель Кремля.

Вместе с тем, по его словам, речь не только о государствах БРИКС. "В целом все больше и больше стран начинают переходить на использование национальных валют при осуществлении торгово-экономической и внешнеэкономической деятельности", - отметил пресс-секретарь главы российского государства. "Это процесс, который набирает силу по всему миру", - заключил он.

Ранее Трамп заявил о намерении применить торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара. Он подчеркнул, что любая страна, которая попытается найти замену доллару в международной торговле, "распрощается с Америкой".