Фильм "Приключения Паддингтона 3" стал лидером кинопроката в России и СНГ в выходные

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Комедийный фильм режиссера Дагала Уилсона "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 253,9 млн рублей за минувшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 28 ноября по 1 декабря.

Картина продолжает рассказывать историю приключений медвежонка Паддингтона. Главные роли в ней исполнили Бен Уишоу, Оливия Колман, Эмили Мортимер, Антонио Бандерас, Имелда Стонтон, Джим Бродбент, Хью Бонневилль, Амит Шах и Джули Уолтерс.

На второй строчке расположился российский комедийный фильм Авета Оганесяна "Один день в Стамбуле", собрав 86,5 млн рублей за выходные. Роли в картине сыграли Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина и Анастасия Белоусова.

Третье место рейтинга заняла историческая драма "Любовь Советского Союза", собрав за указанный период 50 млн рублей. Главные роли в ней исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов.

Мультфильм "Моана 2", просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, стал вторым в странах СНГ, собрав 189,5 млн рублей. Персонажей в мультфильме озвучили Дуэйн Джонсон, Аулии Кравальо, Алан Тьюдик, Рэйчел Хаус, Николь Шерзингер и другие.