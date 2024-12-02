В Гвинее жертвами столкновений в ходе футбольного матча стали более 50 человек

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Число погибших в ходе столкновений во время футбольного матча в Гвинее составило 56. Об этом со ссылкой на правительство страны передает агентство Reuters.

ЧП произошло во время финального матча турнира между "Нзерекоре" и "Лабе", который состоялся в городе Нзерекоре.

"В результате давки есть жертвы, региональные власти прилагают все усилия, чтобы восстановить спокойствие среди населения. Правительство призывает к спокойствию, чтобы не мешать больничным службам оказывать первую помощь пострадавшим", - указал на своей странице в соцсети Х премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба.

Первый тайм матча, по информации газеты Guinee matin, прошел спокойно, однако во втором два игрока "Лабе" получили красные карточки, а незадолго до конца встречи судья назначил пенальти в ворота "Лабе". Один из игроков "Лабе" атаковал судью, в которого с трибун полетели камни. Вслед за этим болельщики выбежали на игровое поле, где произошла драка. При этом на трибунах началась давка, в результате которой погибло большинство жертв.