В Германии уточнили, что включено в новый пакет помощи Украине

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Заявленный канцлером Германии Олафом Шольцем пакет военной помощи Украине объемом €650 млн включает в себя системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, а также беспилотники. Об этом информировал представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер в ходе брифинга.

"Системы IRIS-T SLS и SLM, которые мы включили в долгосрочные списки, и по ним мы ожидаем поставок еще в текущем году. Речь далее идет о боевых машинах, в частности, о танках Leopard-1, дронах - разведывательных и первой партии ударных", - указал он, отметив, что в пакет вошла также зимняя одежда.

Вместе с тем представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что о большей части вооружений, которые будут переданы Киеву в рамках нынешнего пакета помощи, сообщалось еще в октябре. Тогда речь шла о планах оказания военной поддержки Украине общим размером 1,4 млрд евро. Это две системы IRIS-T, десять танков Leopard 1A5, а также десятки танков других типов, несколько тысяч ракет.

Ранее 2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за последние два с половиной года прибыл с необъявленным визитом в украинскую столицу. Он в X сообщил, что планирует уведомить Зеленского о планах Берлина поставить в декабре Украине вооружений на €650 млн.