Посол РФ рассказал, что Путин и Токаев общались наедине около шести часов

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Президент России Владимир Путин во время госвизита в Астану на прошлой неделе около шести часов общался наедине с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом заявил российский посол в республике Алексей Бородавкин.

"Я хочу отметить, что в Казахстане очень тепло принимали президента России. Кроме официальных переговоров и официальной программы, была еще и неофициальная. Переговоры один на один между лидерами двух стран продолжались, по самым общим прикидкам, примерно часов шесть, они общались друг с другом приватно", - сказал он.

Бородавкин уточнил, что в рамках визита были также подписаны документы о двустороннем сотрудничестве.

Глава российского государства находился с госвизитом в Казахстане 27-28 ноября. Кроме того, 28 ноября Путин принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане.