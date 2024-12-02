У здания парламента в Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг

© Александр Патрин/ ТАСС

У здания парламента в Тбилиси собрались несколько тысяч человек для участия в очередном антиправительственном митинге, предает ТАСС.

Демонстранты уже перекрыли проспект Руставели, где находится здание законодательного органа. Они принесли с собой флаги Грузии и ЕС, а также плакаты с призывом об отставке правительства.

Возле парламента дежурят усиленные наряды полиции. Митингующие пока не вступают в столкновения с правоохранителями.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Ее спровоцировало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. По его словам, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о членстве в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.