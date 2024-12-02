Россияне назвали наиболее частые причины увольнения

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Треть опрошенных жителей России уволились с предыдущего места работы из-за неготовности работодателя повышать зарплату, еще треть сограждан назвали причиной профессиональное выгорание и стресс. Об этом со ссылкой на результаты исследования экспертов "Сбераналитики" и сервиса "Работа.ру" сообщает ТАСС.

Участниками опроса стали более 3,5 тыс. россиян.

"35% граждан поделились, что главной причиной увольнения с предыдущего места работы была неготовность работодателя повышать зарплату. 34% заявили о профессиональном выгорании, стрессе или состоянии здоровья. 24% ответов приходятся на отсутствие карьерного роста", - следует из материалов исследования.

Кроме того, 18% опрошенных назвали причиной конфликты с коллегами, 17% - желание уделять больше времени семье и личной жизни, 12% - желание работать рядом с домом, а 6% - планы сменить место жительства. Еще 8% респондентов никогда не увольнялись.