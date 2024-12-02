Захарова прокомментировала слова Зеленского в адрес России "о трех буквах"

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Владимир Зеленский является "дешевкой", которая слишком дорого обошлась украинскому народу. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оскорбительное высказывание Зеленского в адрес России в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

На упомянутом мероприятии для СМИ у Зеленского поинтересовались, на что должна пойти РФ для урегулирования конфликта на Украине, на что тот ответил: "Желательно на три буквы".

"По всей видимости, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начаться испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. Дешевка, которая обошлась народу Украины слишком дорого", - указала Захарова в этой связи.