Площадь истощенных на планете земель превысила площадь Антарктиды

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Совокупная площадь истощенных почв на планете составила 15 млн кв. км, что превышает площадь Антарктиды, следует из доклада Потсдамского института изучения климатических изменений.

Согласно документу, почвы по всему миру деградируют со скоростью 1 млн кв. км в год, что "подрывает способность Земли поддерживать благоприятное для человека состояние окружающей среды". Главной причиной истощения земель ученые называют сельское хозяйство, в котором используются химикаты, разрушающие почву и загрязняющие экосистемы. Вместе с тем ситуацию усугубляют изменение климата, наводнения и засухи.

По данным экспертов, наиболее деградировавшие участки находятся на юге Азии, севере Китая, территории Великих равнин в США, американского штата Калифорния, а также в Средиземноморском регионе из-за засушливого климата.