Спецназ в Тбилиси очистил от митингующих площадь перед парламентом

© Mikhail Egikov/TASS

Спецназ в столице Грузии полностью очистил от митингующих площадь перед парламентом, сообщает ТАСС.

Силовики выдвигались к участникам протестов с трех сторон, взяв их в полуокружение. Спецназ выпускал по ним капсулы со слезоточивым газом, а также применял водометы.

В настоящее время стражи порядка выстроились на середине проспекта Руставели, где расположен законодательный орган. Несколько митингующих были задержаны. Столкновений между демонстрантами и правоохранителями не наблюдается.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Ее спровоцировало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. По его словам, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о членстве в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.