Элтон Джон сообщил, что потерял зрение

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Певец и композитор Элтон Джон сообщил о потере зрения, передает телеканал Sky News.

"У меня не было возможности побывать на многих предварительных просмотрах, поскольку, как вам известно, я потерял зрение", - сказал 77-летний музыкант, выступая в Лондоне на воскресной премьере мюзикла "Дьявол носит Prada", музыку к которому он написал.

"Для меня затруднительно увидеть мюзикл, но я с удовольствием его слушаю", - отметил он.

В сентябре Элтон Джон информировал в соцсетях, что перенес острую инфекцию глаз, после которой может только частично видеть одним глазом.

По версии музыкального журнала Rolling Stone, Элтон Джон находится на 49-й строчке списка величайших музыкальных исполнителей. За более чем полувековую карьеру он выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом свыше 300 млн копий. В числе его наград пять статуэток "Грэмми", два "Оскара", два "Золотых глобуса". В 1994 году певец был включен в Зал славы рок-н-ролла.