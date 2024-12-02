ХАМАС утверждает, что в секторе Газа погибли 33 израильских заложника

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Палестинское радикальное движение ХАМАС утверждает, что с начала военной операции израильских сил в секторе Газа погибли 33 заложника из числа удерживаемых различными группировками на территории анклава. Об этом сообщается Telegram-канале ХАМАС.

Согласно публикации, "33 израильских заложника были убиты, а следы некоторых из них затерялись" из-за действий армии Израиля в секторе Газа.

Радикалы привели девять случаев гибели заложников в период с 9 октября 2023 года по 21 ноября 2024 года, смерть которых, по утверждению ХАМАС, наступила в ходе обстрелов, бомбардировок или наземных атак и спецопераций израильских сил. Движение также предупредило, что в случае "продолжения агрессии" в Газе Израиль "может навсегда потерять всех оставшихся в живых заложников".

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

В ноябре 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено недельное гуманитарное перемирие, за это время, по информации Израиля, удалось освободить около 100 заложников. Согласно последним данным израильской стороны, радикалы все еще удерживают в заложниках в Газе 101 человека.