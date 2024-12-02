ОАЭ провели самый масштабный в своей истории военный парад

Объединенные Арабские Эмираты отметили Национальный день военным парадом, который организаторы назвали крупнейшим в истории страны, сообщает ТАСС.

Мероприятие было организовано по случаю 53-й годовщины создания единого эмиратского государства, а также 10-летия закона о военной службе. Парад принимал премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. На мероприятии присутствовали также вице-президент страны шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян и наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум, также занимающий пост главы Минобороны.

Парад прошел в районе Эс-Самих на границе Абу-Даби и Дубая, где 18 февраля 1968 года правители двух эмиратов заключили соглашение о создании федерации. В этом году в воздушной части парада приняли участие истребители F-16 и Mirage 2000, военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III и C-130 Hercules, а также вертолеты AH-64 Apache и CH-47C Chinook. Всего в праздничном мероприятии были задействованы 23 тыс. военнослужащих и 2 тыс. единиц техники.

Закон о национальной военной службе был принят в ОАЭ в 2014 году. Воинская обязанность распространяется на всех эмиратских мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья. Срок службы составляет от 11 до 36 месяцев в зависимости от уровня образования призывника. Женщины также могут проходить службу в добровольном порядке. Для них срок военной службы составляет 11 месяцев.