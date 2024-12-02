Путин пошутил о "сознании" сперматозоидов

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Президент России Владимир Путин при общении с молодыми учеными в шутку "поспорил" с утверждением о том, что мужеские половые клетки не знают направления своего движения, сообщает ТАСС.

Одна из участниц встречи использовала такой пример в качестве аналогии непредсказуемости научных исследований. "Существует заблуждение - все полагают, что сперматозоиды знают, куда плыть. Это неправда", - сказала она. Аналогичная ситуация в науке - даже те исследователи, кто знает правильное направление, не первыми производят "оплодотворение", отметила девушка.

Глава государства не сразу разобрал слова участницы встречи и дважды переспросил ее. Она при этом четко произнесла: "Сперматозоиды знают, куда плыть. Так считают все. Это неправда - они не знают".

"Знают - не знают, но плывут куда надо. Это самое главное", - иронизировал российский лидер в ответ.