Рютте назвал приоритетом поставки Украине вооружений

© EPA-EFE/PHIL NIJHUIS/ТАСС

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал приоритетной задачей военного блока передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений.

Он отметил, что члены альянса обсуждают такую возможность, а также вопрос о приглашении Украины в НАТО в контексте возможных переговоров.

"Это то, по поводу чего союзники проводят консультации, обсуждая то, каким может быть следующий шаг и как подойти к вопросу. В том, что касается ближайшего будущего, главное - передать Украине военную помощь, в особенности средства ПВО, но также и наступательные системы, которые необходимы ей, чтобы вести эту войну", - сказал генсек в интервью британской газете Financial Times.

Он отметил, что его "первостепенный приоритет" - "добиться того, чтобы в тот момент, когда Владимир Зеленский решит вступить в мирные переговоры, когда бы это ни произошло, он мог бы вести их с сильной позиции".

Вместе с тем нидерландский политик предупредил, что если мирный план урегулирования на Украине будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа будет отвечать интересам России, то это может повлечь за собой распространение рисков для Европы и США со стороны Китая, Ирана и КНДР.

По его мнению, при таком исходе конфликта лидеры указанных стран станут только сильнее. Рютте также уточнил, что он довел свое видение ситуации до Трампа в ходе их встречи во Флориде 22 ноября.