Трамп пообещал расплату при неосвобождении заложников в Газе до инаугурации

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Будущий президент США Дональд Трамп пообещал жесткую расплату ответственным за удержание заложников в секторе Газа, если сделка о перемирии и их возвращении не будет заключена до его инаугурации.

"Пусть это сообщение послужит подтверждением того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, то всех тех, кто совершил эти злодеяния против человечества на Ближнем Востоке, ожидает жестокая расплата", - указал политик в Truth Соц. сети. По его словам, ответственные за удержание заложников "пострадают сильнее, чем кто-либо" за всю историю Соединенных Штатов.

Он также посетовал, что разговоры об удерживаемых в секторе Газа заложниках не влекут за собой никаких действий.