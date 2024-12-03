Президент РФ поручил запустить с 2025 года программу "Земский тренер"

© Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин дал поручение запустить с 2025 года федеральную программу "Земский тренер", предусмотрев в ней привлечение физруков и тренеров на село и в малые города.

Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

Отчет о проделанной работе необходимо представить к 1 марта 2025 года председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и региональным властям.