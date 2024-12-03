Отцу погибших под Красноярском детей назначена подписка о невыезде

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Отцу четверых погибших от отравления детей в поселке Красная Сопка Красноярского края избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает ТАСС.

"Отцу четверых детей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - указали в СК.

Согласно информации ведомства, мужчину допросили, он признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

Экспертиза установила, что причиной гибели детей стало попадание в организм компонентов инсектицидного средства. Незадолго до гибели детей глава семьи обрабатывал дом от насекомых дихлофосом.