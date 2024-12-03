Fox News: Трамп заявил Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США

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Будущий американский лидер Дональд Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если Оттава не сможет решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал Fox News.

Сообщается, что на переговорах, которые прошли на прошлой неделе в резиденции избранного президента Мар-а-Лаго (Флорида), Трамп заявил Трюдо, что уже в день своей инаугурации 20 января 2025 года применит ввозные пошлины в размере 25% на все канадские товары, если Оттаве не удастся коренным образом изменить ситуацию с притоком нелегальных мигрантов в США через канадскую границу, а также сократить торговый дефицит, который, по словам республиканца, сегодня составляет около $100 млрд.

Трюдо, со своей стороны, отметил, что подобные меры разрушат канадскую экономику, на что Трамп указал, что Канада, вероятно могла бы стать 51-м штатом США. Эта фраза, по данным телеканала, вызвала у канадского премьера нервный смех. Кроме того, Трамп заявил, что Трюдо мог бы стать губернатором 51-го американского штата.

Как уточняет Fox News, встреча канадского премьера с Трампом продолжалась около трех часов.

США, Мексику и Канаду объединяет трехсторонний договор (USMCA), который подразумевает создание зоны свободной торговли между государствами. Однако 25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на высшей государственной должности введет 25%-ные пошлины на все товары из Канады и Мексики из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

Впоследствии газета The Wall Street Journal писала о том, что эта угроза вызвала потрясение у канадских политиков и бизнесменов. Поскольку почти три четверти всего экспорта Канады приходится на США, беспошлинный доступ на американский рынок необходим Оттаве для экономического роста.