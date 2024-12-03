Песков назвал неприемлемым возможное членство Украины в НАТО

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Россия считает угрозой для себя потенциальное членство Украины в НАТО, это стало одной из первопричин начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. Так он отреагировал на заявление украинского МИД о том, что гарантией безопасности Украины может быть только ее полноправное членство в НАТО.

"Это радикально контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности", - указал Песков, подчеркнув, что безопасность одной страны не может быть достигнута в ущерб безопасности другой. "Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся", - добавил он.

"Поэтому потенциально такое решение для нас, безусловно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. И это не нейтрализует первопричину происходящих сегодня событий, первопричину тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на СВО", - заключил представитель Кремля.