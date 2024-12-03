Парламент Абхазии не ратифицировал инвестсоглашение с Россией

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Парламент Абхазии проголосовал против ратификации межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики, сообщает ТАСС.

В заседании приняли участие 23 из 35 депутатов. Против ратификации проголосовал 21 депутат, двое воздержались.

Депутат Кан Кварчия призвал подготовить документ об объявлении вотума недоверия вице-премьеру, министру экономики Абхазии Кристине Озган, которая, по его мнению, подписала "кабальное для республики соглашение".

Инвестсоглашение было подписано 30 октября в Москве. Парламент Абхазии должен был обсудить вопрос его ратификации 15 ноября, однако проведение сессии отменили, поскольку депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция настаивала на повторном созыве парламента для полного исключения вопроса, а затем потребовала отставки президента Аслана Бжании.

После того, как вспыхнули беспорядки, пресс-служба президента информировала о готовящемся документе об отзыве соглашения из парламента, но документ так и не был подписан. Позднее оппозиция заняла комплекс правительственных зданий в центре Сухума. Ситуация разрядилась после многочасовых переговоров власти и оппозиции, по итогам которых Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об отставке.

Исполнение обязанностей главы государства согласно конституции перешло к вице-президенту Бадре Гунбе. Он назначил исполняющим обязанности премьер-министра Валерия Бганбу. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года.