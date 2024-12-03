Российский рынок акций демонстрирует снижение ведущих индексов

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Российский рынок акций на открытии торгов Московской биржи во вторник перешел к снижению. Курс юаня слабеет к рублю, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,08% - до 2 588,87 и 760,94 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня вырос на 3,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии - до 14,644 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и торговался на уровне 2 570,3 пункта (-0,64%), индекс РТС составлял 755,49 пункта (-0,64%). Юань находился на отметке 14,584 рубля (-2,4 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.