Песков заявил, что Россия продолжает СВО до достижения всех поставленных задач

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Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до достижения всех поставленных РФ задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель Кремля упомянул об этом в контексте "послания" канцлера Германии Олафа Шольца в адрес главы российского государства Владимира Путина. Шольц заверил, что поддержка Украины со стороны Запада не ослабеет.

"Мы продолжаем спецоперацию до достижения всех поставленных задач", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.