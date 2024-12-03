МИД КНР ответил на угрозы Трампа применить пошлины в отношении стран БРИКС

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Китай намерен совместно с партнерами по БРИКС углублять практическое сотрудничество для стабильности мировой экономики. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа о применении торговых пошлин в отношении государств БРИКС.

"Китай подтверждает готовность продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления практического сотрудничества в различных областях, чтобы внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики", - сказал он в ходе брифинга.

Линь Цзянь отметил, что целью БРИКС является достижение всеобщего развития и процветания, организация выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество. БРИКС "не занимается блоковой конфронтацией", взаимодействие внутри объединения не направлено против других стран, указал он.

Ранее Трамп написал в Truth Соц. сети, что он введет 100%-ные торговые пошлины на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара.