Рютте заявил, что в НАТО не обсуждают приглашение Украины в альянс

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Североатлантический альянс не обсуждает приглашение Украины в НАТО. С соответствующим заявлением выступил генсек военного блока Марк Рютте во время пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

"Мы должны сфокусироваться, включая эти два дня, на том, что необходимо прямо сегодня: поставках военной помощи на Украину. Это чрезвычайно важно для них", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, планируют ли главы МИД стран НАТО пригласить Киев к членству, как к тому призывают украинские власти.

Рютте также в очередной раз отметил, что все союзники едины во мнении, что "будущее Украины - в НАТО". "На саммите в Вашингтоне союзники согласились, что будущее Украины - в НАТО, а также, что путь Украины в НАТО необратим", - указал он, акцентировав, что альянс работает над приближением Киева к членству. "Это происходит шаг за шагом", - заверил генсек.