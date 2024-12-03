Ждет ли Европу новый энергетический кризис?

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Как сообщило 27 ноября агентство Bloomberg, Европу ожидает самая холодная зима с начала конфликта на Украине. А поскольку континент остаётся уязвимым к погодным изменениям, холодная зима усилит давление на и без того высокие цены на газ и электроэнергию, считают в агентстве. И действительно вслед за ускорением отбора газа из газохранилищ выросли оптовые цены, превысив 500 долл/1000 куб м. Цены на электроэнергию достигли 47 евро (50 долл.) за мегаватт-час. Хотя, они пока ниже рекордного максимума более чем в 300 евро за МВтч во время пика энергетического кризиса в середине 2022 г., но вдвое выше, чем в феврале текущего года и примерно на 130% выше среднего уровня 2010-2020 гг.

Но погодные факторы являются только одной из причин роста цен. Дополнительным фактором стали перспективы прекращения поставок газа из России через Украину. Контракт у Газпрома с украинским Нафтогазом заканчивается 31 декабря и его продление маловероятно. Как заявили в Газпроме, компания не планирует поставок через Украину в 2025 г. И потеря одного из последних из оставшихся маршрутов окажет еще большее давление на газовый рынок и приведет к резкому росту цен, считают аналитики Energy Aspects.

Эскалация напряженности на Украине также поспособствовала росту цен. Внесла свою лепту и администрация Байдена, которая ввела санкции против Газпромбанка - последнего крупного российского финансового учреждения, проводившего платежи за российский газ. Кроме того, 14 ноября австрийская OMV сообщила, что выиграла у Газпрома 230 млн евро (243 млн долл.) плюс издержки и проценты, связанные с «нерегулярными» поставками газа в 2022 г., и взыскала эту сумму путем зачета претензий по счетам за топливо. Газпром счел это решение необоснованным и в ответ заявил о прекращении поставок газа компании. Это сразу же привело к ужесточению ситуации на европейском рынке, цены подскочили на 5,4% - до самого высокого уровня за год.

В целом эти факторы и создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе. СПГ для Европы будет в нужном количестве, но его цена значительновырастет из-за новых рисков. А результатом станет еще одна зима с высокими ценами не только на газ, но и на электроэнергию. Венгрия предупредила руководство ЕС, что ее энергетическая безопасность уже находится под угрозой.

Отмечу, что когда, после начала СВО, европейские власти резко сократили закупки газа в России, они параллельно ввели меры по экономии энергии, стремились накапливать газ летом, активизировали развитие ВИЭ, чтобы компенсировать сокращение зависимости от Москвы. Эти действия европейские политики представляли населению как их выдающееся и успешное стратегическое решение. Отчасти им сопутствовала удача. Два прошедших зимних сезона были в Европе теплыми, влажными и ветреными. Это позволило обеспечить генерацию большого количества энергии из ВИЭ и снизить потребности в газе. Кроме того, Европа выиграла от низкой конкуренции за поставки СПГ с Азией т.к. Китай и другие страны региона более медленно восстанавливались после пандемии Covid-19. Во многом благодаря этому она и смогла создавать необходимые запасы перед зимой, а к весне в хранилищах остались значительные резервы.

Но, сейчас действие этих положительных факторов закончилось. Погода стала холодной, безветренной и облачной, что повлекло снижение производства возобновляемых источников энергии. А Азия импортирует все больше СПГ, что повышает цены. В итоге, Европа сейчас может себе позволить закупать примерно на 20% меньше СПГ, чем в последние два года и, поэтому, ей приходится расходовать запасы рекордными темпами с 2010 г. Поэтому маловероятно, что зима 2024-2025 гг. закончится с таким же уровнем запасов, как и предыдущие две зимы (около 60%). Холодная зима может снизить их до 35%-45%, и Европе придется покупать много газа следующей весной и летом, чтобы восстановить запасы. Именно поэтому фьючерсные контракты на газ с поставкой с апреля по октябрь 2025 г. сейчас торгуются на датской бирже TTF по необычно высоким ценам. Эти факты и подвели специалистов Bloomberg к выводу, что Европа, вероятно, столкнется с новым энергетическим кризисом.

И вот в такой ситуациипредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула идею замены российского СПГ на американский. Но в текущих условиях она экономически Европе совсем не выгодна. Во-первых, производство в США уже в значительной степени законтрактовано. И, если Европа хочет больше американского СПГ, ей придется заплатить более высокие цены, чем Азия, чтобы перенаправить грузы в свои порты. Во-вторых, американские производители СПГ, как правило, требуют заключения контрактов сроком на 15-20 лет. А на это не могут согласиться европейские коммунальные компании, которым нужно выполнять «зеленые» цели, установленные Брюсселем и национальными правительствами. Отмечу, что, согласно официальным данным, Россия остается третьим по величине источником импорта газа в Европуиокончательная потеря этого источника бесследно не пройдет.За это придется платить. Так что идея фон дер Ляйен скорее попытка сделать вид, что план по решению проблемы уже есть.

Кроме того, ее реализация создаст Европе новые проблемы. Уже сейчас стоимость газа, измеряемая по так называемому индексу Title Transfer Facility порядка 14 долл. за миллион британских тепловых единиц (мБТЕ), что более чем в 4,5 раза выше, чем в США на Henry Hub (3 долл. за мБТЕ). Это делает Европу все менее привлекательной для бизнеса и инвестиций. Уже сейчас редко проходит неделя без объявления крупной производственной компании о закрытии заводов. Так, 26 ноября одна из старейших германских сталелитейных компаний - Thyssenkrupp объявила о планах на 40% сократить количество рабочих на своих сталелитейных предприятиях, что стало очередным ударом по немецкой промышленности. Помимо сокращения рабочих мест, компания Thyssenkrupp Steel Europe планирует закрыть один из перерабатывающих заводов и снизить годовую производственную мощность на четверть - до 8,7–9 млн т. Домохозяйства также почувствуют удар: розничные цены на газ и электроэнергию вырастут, что усилит инфляцию и создаст новую головную боль для Европейского центрального банка.

Но выбор у Европы в результате реализации описанной стратегии еврочиновников невелик - ей нужен СПГ и она должна увеличить закупки. Согласно данным аналитиков компании Kpler, в ноябре Европа импортировала 9,16 млн т СПГ, что является самым высоким объемом с февраля и намного выше, чем в сентябре и октябре, большую часть из США - 4,32 млн т.

Пострадает и Украина, которой транзитное соглашение приносило до 1 млрд долл. в год. А компенсировать эти потери также придется Европе.

В итоге, продолжится деиндустриализация, европейские компании продолжат менять «прописку» на азиатскую или американскую. Особенно пострадают энергоемкие экономики во главе с Германией, получив дополнительный ущерб», - прокомментировал эти события изданию Bloomberg глава отдела товарной стратегии Saxo Bank AS Оле Хансен. Так, что энергетический кризис имеет все шансы постепенно перейти в экономический.