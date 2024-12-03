Текущие события
СВО
Израиль vs ХАМАС
Восстановление Донбасса
Второй строк Трама
Антироссийские санкции
Самые читаемые
Главные обсуждения
Наиболее обсуждаемые
Rate it
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Энергетический диалог / Нефть и газ
Ждет ли Европу новый энергетический кризис?

Кризис в энергетике может повлечь кризис в экономике в целом

Ждет ли Европу новый энергетический кризис?
По теме:

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Как сообщило 27 ноября агентство Bloomberg, Европу ожидает самая холодная зима с начала конфликта на Украине.  А поскольку континент остаётся уязвимым к погодным изменениям, холодная зима усилит давление на и без того высокие цены на газ и электроэнергию, считают в агентстве. И действительно вслед за ускорением отбора газа из газохранилищ выросли оптовые цены, превысив 500 долл/1000 куб м. Цены на электроэнергию достигли 47 евро (50 долл.) за мегаватт-час. Хотя, они пока ниже рекордного максимума более чем в 300 евро за МВтч во время пика энергетического кризиса в середине 2022 г., но вдвое выше, чем в феврале текущего года и примерно на 130% выше среднего уровня 2010-2020 гг. 

Но погодные факторы являются только одной из причин роста цен. Дополнительным фактором стали перспективы прекращения поставок газа из России через Украину. Контракт у Газпрома с украинским Нафтогазом заканчивается 31 декабря и его продление маловероятно. Как заявили в Газпроме, компания не планирует поставок через Украину в 2025 г. И потеря одного из последних из оставшихся маршрутов окажет еще большее давление на газовый рынок и приведет к резкому росту цен, считают аналитики Energy Aspects.

Эскалация напряженности на Украине также поспособствовала росту цен. Внесла свою лепту и администрация Байдена, которая ввела санкции против Газпромбанка - последнего крупного российского финансового учреждения, проводившего платежи за российский газ. Кроме того, 14 ноября австрийская OMV сообщила, что выиграла у Газпрома 230 млн евро (243 млн долл.) плюс издержки и проценты, связанные с «нерегулярными» поставками газа в 2022 г., и взыскала эту сумму путем зачета претензий по счетам за топливо. Газпром счел это решение необоснованным и в ответ заявил о прекращении поставок газа компании. Это сразу же привело к ужесточению ситуации на европейском рынке, цены подскочили на 5,4% - до самого высокого уровня за год.

В целом эти факторы и создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе. СПГ для Европы будет в нужном количестве, но его цена значительновырастет из-за новых рисков. А результатом станет еще одна зима с высокими ценами не только на газ, но и на электроэнергию. Венгрия предупредила руководство ЕС, что ее энергетическая безопасность уже находится под угрозой.

Отмечу, что когда, после начала СВО, европейские власти  резко сократили закупки газа в России, они параллельно ввели меры по экономии энергии, стремились накапливать газ летом, активизировали развитие ВИЭ, чтобы компенсировать сокращение зависимости от Москвы. Эти действия европейские политики представляли населению как их выдающееся и успешное стратегическое решение. Отчасти им сопутствовала удача. Два прошедших зимних сезона были в Европе теплыми, влажными и ветреными. Это позволило обеспечить генерацию большого количества энергии из ВИЭ и снизить потребности в газе. Кроме того, Европа выиграла от низкой конкуренции за поставки СПГ с Азией т.к. Китай и другие страны региона более медленно восстанавливались после пандемии Covid-19. Во многом благодаря этому она и смогла создавать необходимые запасы перед зимой, а к весне в хранилищах остались значительные резервы.

Но, сейчас действие этих положительных факторов закончилось. Погода стала холодной, безветренной и облачной, что повлекло снижение производства возобновляемых источников энергии. А Азия импортирует все больше СПГ, что повышает цены. В итоге, Европа сейчас может себе позволить закупать примерно на 20% меньше СПГ, чем в последние два года и, поэтому, ей приходится расходовать запасы рекордными темпами с 2010 г. Поэтому маловероятно, что зима 2024-2025 гг. закончится с таким же уровнем запасов, как и предыдущие две зимы (около 60%). Холодная зима может снизить их до 35%-45%, и  Европе придется покупать много газа следующей весной и летом, чтобы восстановить запасы. Именно поэтому фьючерсные контракты на газ с поставкой с апреля по октябрь 2025 г. сейчас торгуются на датской бирже TTF по необычно высоким ценам. Эти факты и подвели специалистов Bloomberg к выводу, что  Европа, вероятно, столкнется с новым энергетическим кризисом.

И вот в такой ситуациипредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула идею замены российского СПГ на американский. Но в текущих условиях она экономически Европе совсем не выгодна. Во-первых, производство в США уже в значительной степени законтрактовано. И, если Европа хочет больше американского СПГ, ей придется заплатить более высокие цены, чем Азия, чтобы перенаправить грузы в свои порты. Во-вторых, американские производители СПГ, как правило, требуют заключения контрактов сроком на 15-20 лет. А на это не могут согласиться европейские коммунальные компании, которым нужно выполнять «зеленые» цели, установленные Брюсселем и национальными правительствами. Отмечу, что, согласно официальным данным, Россия остается третьим по величине источником импорта газа в Европуиокончательная потеря этого источника бесследно не пройдет.За это придется платить. Так что идея фон дер Ляйен скорее попытка сделать вид, что план по решению проблемы уже есть.

Кроме того, ее реализация создаст Европе новые проблемы. Уже сейчас стоимость газа, измеряемая по так называемому индексу Title Transfer Facility порядка 14 долл. за миллион британских тепловых единиц (мБТЕ), что более чем в 4,5 раза выше, чем в США на Henry Hub (3 долл. за мБТЕ). Это делает Европу все менее привлекательной для бизнеса и инвестиций. Уже сейчас редко проходит неделя без объявления крупной производственной компании о закрытии заводов. Так, 26 ноября одна из старейших германских сталелитейных компаний  - Thyssenkrupp объявила о планах на 40% сократить количество рабочих на своих сталелитейных предприятиях, что стало очередным ударом по немецкой промышленности. Помимо сокращения рабочих мест, компания Thyssenkrupp Steel Europe планирует закрыть один из перерабатывающих заводов и снизить годовую производственную мощность на четверть - до 8,7–9 млн т. Домохозяйства также почувствуют удар: розничные цены на газ и электроэнергию вырастут, что усилит инфляцию и создаст новую головную боль для Европейского центрального банка.

Но выбор у Европы в результате реализации описанной стратегии еврочиновников невелик -  ей нужен СПГ и она должна увеличить закупки. Согласно данным аналитиков компании Kpler, в ноябре Европа импортировала 9,16 млн т СПГ, что является самым высоким объемом с февраля и намного выше, чем в сентябре и октябре, большую часть из США - 4,32 млн т.

Пострадает и Украина, которой транзитное соглашение приносило до 1 млрд долл. в год.  А компенсировать эти потери также придется Европе.

В итоге, продолжится деиндустриализация, европейские компании продолжат менять «прописку» на азиатскую или американскую. Особенно пострадают энергоемкие экономики во главе с Германией, получив дополнительный ущерб», - прокомментировал эти события изданию Bloomberg глава отдела товарной стратегии Saxo Bank AS Оле Хансен. Так, что энергетический кризис имеет все шансы постепенно перейти в экономический.
Нравится
Добавить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее по теме «Энергетический диалог»:

26.11.2024
В Молдавии считают, что прекращение поставок газа из России обернется катастрофой
26.11.2024
Трамп затевает революцию в американской энергетике
25.11.2024
США ужесточают санкции против Газпрома
18.11.2024
«Газпром» закрывает вентиль
14.11.2024
ОПЕК+ сохраняет ограничения на добычу нефть
12.11.2024
Вучич: страны встанут в очередь к России за газом, если США ограничат экспорт СПГ
11.11.2024
Переведет ли Трамп Tesla на бензин?
08.11.2024
Фон дер Ляйен считает, что ЕС получает много газа из РФ и его нужно заменить американским
02.11.2024
Глобальный избыток ископаемого топлива – фантом или реальность?
31.10.2024
Россия наращивает нефтяной экспорт
30.10.2024
Брюссель подрывает энергобезопасность Европы
22.10.2024
БРИКС: импортеры энергоресурсов обеспечат спрос на российские углеводороды
14.10.2024
Энергетическое самоубийство Европы
12.10.2024
Цены на газ в Европе растут
Логин

Ваш город:

Расширенный поиск
USD 03/12 97.9241
EUR 03/12 104.8872

Топ 10 новостей

Все новости

/ru/?module=news&action=view&id=174293
* Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента:
Голос Америки, Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Azatliq Radiosi, Радио Свобода, Сибирь.Реалии, Фактограф, Север.Реалии, MEDIUM-ORIENT, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Medusa Project, Первое антикоррупционное СМИ, VTimes.io, Баданин Роман Сергеевич, Гликин Максим Александрович, Маняхин Петр Борисович, Ярош Юлия Петровна, Чуракова Ольга Владимировна, Железнова Мария Михайловна, Лукьянова Юлия Сергеевна, Маетная Елизавета Витальевна, The Insider SIA, Рубин Михаил Аркадьевич, Гройсман Софья Романовна, Рождественский Илья Дмитриевич, Апухтина Юлия Владимировна, Постернак Алексей Евгеньевич, Телеканал Дождь, Петров Степан Юрьевич, Istories fonds, Шмагун Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович, Великовский Дмитрий Александрович, Альтаир 2021, Ромашки монолит, Главный редактор 2021, Вега 2021, Важные иноагенты, Каткова Вероника Вячеславовна, Карезина Инна Павловна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Костылева Полина Владимировна, Лютов Александр Иванович, Жилкин Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Тихонов Михаил Сергеевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Ковин Виталий Сергеевич, Кильтау Екатерина Викторовна, Любарев Аркадий Ефимович, Гурман Юрий Альбертович, Грезев Александр Викторович, Важенков Артем Валерьевич, Иванова София Юрьевна, Пигалкин Илья Валерьевич, Петров Алексей Викторович, Егоров Владимир Владимирович, Гусев Андрей Юрьевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Верзилов Петр Юрьевич, ЗП, Зона права, ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ, Вольтская Татьяна Анатольевна, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Сотников Даниил Владимирович, Захаров Андрей Вячеславович, Симонов Евгений Алексеевич, Сурначева Елизавета Дмитриевна, Соловьева Елена Анатольевна, Арапова Галина Юрьевна, Перл Роман Александрович, МЕМО, Mason G.E.S. Anonymous Foundation, Stichting Bellingcat, Москоу диджитал медиа, РС-Балт
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ данные на 15.10.2021
* Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента:
Центр гендерных исследований, Четвертый сектор, Фонд защиты прав граждан Штаб, Институт права и публичной политики, Лаборатория социальных наук, Фонд борьбы с коррупцией, Альянс врачей, Центр по работе с проблемой насилия НАСИЛИЮ.НЕТ, Мы против СПИДа, СВЕЧА, Феникс ПЛЮС, Открытый Петербург, Гуманитарное действие, Лига Избирателей, Правовая инициатива, Гражданская инициатива против экологической преступности, Гражданский Союз, благотворительный Центр Хасдей Ерушалаим, Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, Горячая Линия, В защиту прав заключенных, Институт глобализации и социальных движений, Центр социально-информационных инициатив Действие, ВМЕСТЕ, Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Фонд Тольятти, Новое время, Серебряная тайга, Так-Так-Так, центр Сова, центр Анна, Проект Апрель, Самарская губерния, Эра здоровья, общество Мемориал, Аналитический Центр Юрия Левады, Издательство Парк Гагарина, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Сфера, СИБАЛЬТ, Уральская правозащитная группа, Женщины Евразии, Институт прав человека, Фонд защиты гласности, Центр по правам человека, Дальневосточный центр инициатив и социального партнерства, Пермский региональный правозащитный центр, Гражданское действие, Центр независимых социологических исследований, Сутяжник, АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, Частное учреждение по реализации программ и проектов Совета Министров, Центр развития некоммерческих организаций, Гражданское содействие, Трансперенси Интернешнл-Р, Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации, Институт развития прессы - Сибирь, Фонд поддержки свободы прессы, Гражданский контроль, Человек и Закон, Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, Информационное агентство МЕМО.РУ, Институт региональной прессы, Институт Развития Свободы Информации, Экозащита!-Женсовет, Общественный вердикт, Евразийская антимонопольная ассоциация, Милославский Павел Юрьевич, Шнырова Ольга Вадимовна, Сечина Анастасия Евгеньевна, Чанышева Лилия Айратовна, Сидорович Ольга Борисовна, Таранова Юлия Николаевна, Туровский Александр Алексеевич, Васильева Анастасия Евгеньевна, Ривина Анна Валерьевна, Бурдина Юлия Владимировна, Бойко Анатолий Николаевич, Писемский Евгений Александрович, Пивоваров Андрей Сергеевич, Дугин Сергей Георгиевич, Аверин Виталий Евгеньевич, Барахоев Магомед Бекханович, Шевченко Дмитрий Александрович, Шарипков Олег Викторович, Мошель Ирина Ароновна, Шведов Григорий Сергеевич, Пономарев Лев Александрович, Каргалицкий Борис Юльевич, Созаев Валерий Валерьевич, Исакова Ирина Александровна, Исламов Тимур Рифгатович, Романова Ольга Евгеньевна, Щаров Сергей Алексадрович, Цирульников Борис Альбертович, Халидова Марина Владимировна, Людевиг Марина Зариевна, Федотова Галина Анатольевна, Паутов Юрий Анатольевич, Верховский Александр Маркович, Пислакова-Паркер Марина Петровна, Кочеткова Татьяна Владимировна, Чуркина Наталья Валерьевна, Акимова Татьяна Николаевна, Золотарева Екатерина Александровна, Рачинский Ян Збигневич, Жемкова Елена Борисовна, Гудков Лев Дмитриевич, Илларионова Юлия Юрьевна, Саранг Анна Васильевна, Захарова Светлана Сергеевна, Аверин Владимир Анатольевич, Щур Татьяна Михайловна, Щур Николай Алексеевич, Блинушов Андрей Юрьевич, Мосин Алексей Геннадьевич, Гефтер Валентин Михайлович, Симонов Алексей Кириллович, Флиге Ирина Анатольевна, Мельникова Валентина Дмитриевна, Вититинова Елена Владимировна, Баженова Светлана Куприяновна, Исаев Сергей Владимирович, Максимов Сергей Владимирович, Беляев Сергей Иванович, Голубева Елена Николаевна, Ганнушкина Светлана Алексеевна, Закс Елена Владимировна, Буртина Елена Юрьевна, Гендель Людмила Залмановна, Кокорина Екатерина Алексеевна, Шуманов Илья Вячеславович, Арапова Галина Юрьевна, Свечников Анатолий Мариевич, Прохоров Вадим Юрьевич, Шахова Елена Владимировна, Подузов Сергей Васильевич, Протасова Ирина Вячеславовна, Литинский Леонид Борисович, Лукашевский Сергей Маркович, Бахмин Вячеслав Иванович, Шабад Анатолий Ефимович, Сухих Дарья Николаевна, Орлов Олег Петрович, Добровольская Анна Дмитриевна, Королева Александра Евгеньевна, Смирнов Владимир Александрович, Вицин Сергей Ефимович, Золотухин Борис Андреевич, Левинсон Лев Семенович, Локшина Татьяна Иосифовна, Орлов Олег Петрович, Полякова Мара Федоровна, Резник Генри Маркович, Захаров Герман Константинович
Источник: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx данные на 08.10.2021
* Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими:
Высший военный Маджлисуль Шура, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Аль-Каида, Асбат аль-Ансар, Священная война, Исламская группа, Братья-мусульмане, Партия исламского освобождения, Лашкар-И-Тайба, Исламская группа, Движение Талибан, Исламская партия Туркестана, Общество социальных реформ, Общество возрождения исламского наследия, Дом двух святых, Джунд аш-Шам, Исламский джихад, Имарат Кавказ, АБТО, Правый сектор, Исламское государство, Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам, Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского, Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM, АУМ Синрике, Ат-Тавхида Валь-Джихад, Чистопольский Джамаат, Рохнамо ба суи давлати исломи, Террористическое сообщество Сеть, Катиба Таухид валь-Джихад, Хайят Тахрир аш-Шам, Ахлю Сунна Валь Джамаа
Источник: http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html данные на 12.10.2021
* Перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности:
Национал-большевистская партия, ВЕК РА, Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь, Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья, Славянская Община Капища Веды Перуна, Мужская Духовная Семинария Староверов-Инглингов, Нурджулар, К Богодержавию, Таблиги Джамаат, Свидетели Иеговы, Русское национальное единство, Национал-социалистическое общество, Джамаат мувахидов, Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая, Союз славян, Ат-Такфир Валь-Хиджра, Пит Буль, Национал-социалистическая рабочая партия России, Славянский союз, Формат-18, Благородный Орден Дьявола, Армия воли народа, Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца, Духовно-Родовая Держава Русь, Русское национальное единство, Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Русский общенациональный союз, Движение против нелегальной иммиграции, Кровь и Честь, О свободе совести и о религиозных объединениях, Омская организация общественного политического движения Русское национальное единство, Северное Братство, Клуб Болельщиков Футбольного Клуба Динамо, Файзрахманисты, Мусульманская религиозная организация п. Боровский, Община Коренного Русского народа Щелковского района, Правый сектор, УНА - УНСО, Украинская повстанческая армия, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Белый Крест, Misanthropic division, Религиозное объединение последователей инглиизма, Народная Социальная Инициатива, TulaSkins, Этнополитическое объединение Русские, Русское национальное объединение Атака, Мечеть Мирмамеда, Община Коренного Русского народа г. Астрахани, ВОЛЯ, Меджлис крымскотатарского народа, Рубеж Севера, ТОЙС, О противодействии экстремистской деятельности, РЕВТАТПОД, Артподготовка, Штольц, В честь иконы Божией Матери Державная, Сектор 16, Независимость, Фирма, Молодежная правозащитная группа МПГ, Курсом Правды и Единения, Каракольская инициативная группа, Автоград Крю, Союз Славянских Сил Руси, Алля-Аят, Благотворительный пансионат Ак Умут, Русская республика Русь, Арестантское уголовное единство, Башкорт, Нация и свобода, Нация и свобода, W.H.С., Фалунь Дафа, Иртыш Ultras, Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК, Сибирский державный союз, Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, Штабы Навального, Совет граждан СССР Прикубанского округа г. Краснодара, Мужское государство, Народное объединение русского движения, Народное движение Адат, Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области, Проект Штурм, Граждане СССР, Держава Союз Советских Светлых Родов, Совет Советских Социалистических Районов, Meta Platforms Inc, Facebook, Instagram, WhatsApp, СИЧ-С14, Добровольческое Движение Организации украинских националистов, Черный Комитет, Татарстанское Региональное Всетатарское общественное движение, Невоград, Молодежное Демократическое Движение Весна, Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, Конгресс ойрат-калмыцкого народа, Исполнительный комитет совета народных депутатов Красноярского края, Этническое национальное объединение, ЛГБТ, Я.МЫ Сергей Фургал
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.