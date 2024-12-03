Вашингтонской чадолюбие

Игорь Пшеничников, политолог

Глядишь на действующего президента США Джо Байдена – и видишь Фамусова из бессмертного грибоедовского "Горе от ума": "Ну, как не порадеть родному человечку". Президент США Байден, следуя традиции уходящих президентов, подписал указ о помиловании осужденного. Но только помиловал он не кого-нибудь, а своего непутёвого сына Хантера, обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

Напомню, что в июне этого года Хантер Байден был признан виновным федеральным судом присяжных в его родном штате Делавэр в том, что он сознательно солгал, будто у него не было наркотической зависимости при покупке оружия в октябре 2018 года. На самом деле он страдал от зависимости от крэка, когда покупал револьвер Colt Cobra 38-го калибра. 54-летний Хантер Байден стал первым в истории США отпрыском действующего президента, осужденным за уголовное преступление.

Этот вердикт в отношении Хантера Байдена был не последним. В сентябре он предстал перед федеральным судом Лос-Анджелеса по обвинению в уклонении от уплаты федерального подоходного налога в размере 1,4 миллиона долларов за 2016-2019 годы. И снова был признан виновным.

Помилование Хантера Байдена произошло за несколько недель до того, как он должен был получить свое наказание после судебного осуждения по обоим делам. Только по первому делу ему грозило до 25 лет тюрьмы. Но папа успел вовремя. Хантеру не пришлось провести за решеткой ни одного дня. И тут есть нюанс: как правило президентское помилование касается уже отсидевших и фактически означает снятие судимости и прекращение поражения в правах.

Однако все эксперты, как один, предполагали, что президент Джо Байден использует свое право помилования осужденных. Так и случилось. Хотя Джо Байден твердил, что не намерен использовать свои президентские полномочия, чтобы помиловать сына. Его пресс-секретарь заявляла об этом 6 раз, подсчитали американские журналисты.

Даже лояльная демпартии американская пресса не удержалась от критики. "Байден, который неоднократно обещал американцам, что восстановит нормы и уважение к верховенству закона после первого срока Трампа, в конечном итоге использовал свое положение, чтобы помочь сыну, нарушив свое публичное обещание американцам, что он не сделает ничего подобного", - написало агентство Associated Press.

Сам президент Байден был предельно циничен, объясняя свое решение. Мол, сына осудили ошибочно. "Я верю в систему правосудия. Но <…> я также считаю, что грубая политика заразила этот процесс, и это привело к судебной ошибке". Адвокаты Байдена-младшего утверждают, что "прокуроры поддались политическому давлению, чтобы предъявить обвинение сыну президента на фоне жесткой критики со стороны Трампа". Но этим не ограничился оправдательный пиар вокруг "невинно пострадавшего" Хантера. Теперь бывший информатор ФБР обвиняется "во лжи" о Хантере Байдене в деле о федеральных налоговых преступлениях.

Избранный президент США Дональд Трамп выразил возмущение решением президента Джо Байдена о помиловании его сына Хантера. Трамп назвал это вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия. Трамп задался вопросом, включают ли в это помилование также и "заложников" 6 января, то есть, участников штурма Капитолия в 2021 году, которые, по его мнению, подверглись несправедливому судебному преследованию.

Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что решение Джо Байдена о помиловании сына Хантера может поставить под угрозу целостность Соединенных Штатов.

А между тем, из всех заявлений и комментариев, самое примечательное принадлежит члену палаты представителей Джеймсу Комеру, одному из представителей Республиканской партии, возглавляющих расследование в отношении семьи Байдена. Он заявил, что доказательства против Хантера – "лишь верхушка айсберга". "Прискорбно, что вместо того, чтобы открыто признать свои правонарушения в течение десятилетия, президент Байден и его семья продолжают делать все возможное, чтобы избежать ответственности", - сказал Комер.

Суды над Хантером Байденом были серьезным ударом по действующему президенту. И никто не исключал, что эти суды над Хантером станут триггером для расследования, которое вел тот же Комер, о причастности Байдена-старшего к зарубежным "деловым операциям" своего сына. Республиканцы требовали, чтобы президент Байден вслед за сыном подвергся более тщательному "юридическому контролю". Таким образом, помилование Байдена-младшего – это не столько проявление отцовской любви, сколько попытка Байдена-старшего опустить концы в воду - концы своего дела о коррупции и использовании своей должности для личного обогащения.

Это было бы намного интересней, чем дело о наркомане Хантере, покупавшем пистолет и не платившем налоги. И дело против Байдена-старшего могло бы не ограничиться доказательствами его участия в коррупционных схемах ради примитивного барыша, что само по себе уголовное преступление. Из среды республиканцев раздавались голоса о том, что получение Байденами "подношений" от иностранцев может быть расценено как измена родине.

Между тем, помилование, подписанное президентом Байденом в отношении своего сына, надо рассматривать в контексте полного растворения имиджа США как правого государства. Избранный президент Трамп, несмотря на возбужденные против него четыре уголовных дела, тоже избежал дальнейшего судебного преследования. Все дела против Трампа прекращены сразу же как он победил на выборах. Так что, мы наблюдаем в США полную победу судебного произвола, когда Фемида поставлена в услужение политическим и прочим интересам. Весь мир созерцает крах США как правового государства, которое всё еще пытается учить весь мир демократии и правам человека.